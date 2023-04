Eine menschliche Tragödie

Der heute 35 Jahre junge Mann aus Heimbach-Weis war immer ein guter Fußballer. So gut, dass er es in die 1. Mannschaft des FV Engers schaffte. Die spielte seinerzeit in der Oberliga Südwest. Die damalige Spielvereinigung Hadamar (heute SV Rot-Weiß) wurde auf den starken Innenverteidiger aufmerksam und holte ihn 2010 in die Fürstenstadt. Und gemeinsam mit seinen Teamgefährten stieg Jan Lohrum unter Trainer Heiko Weidenfeller Ende der Saison 2010/2011 in die Hessenliga auf. Da war die Welt für Jan Lohrum noch in Ordnung. Auch noch bis Ende 2021, als er längst zurück bei seinem Heimatverein SC Bendorf-Sayn war.