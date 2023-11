Eisbachtal: Den Worten sollen auch Taten folgen

Eisbachtals Kapitän Max Olbrich (rechts) will am Samstag mit seiner Elf bei den bisher zu Hause noch ungeschlagenen Malbergern endlich wieder einen Sieg einfahren.

Eisbachtals Kapitän Max Olbrich (rechts) will am Samstag mit seiner Elf bei den bisher zu Hause noch ungeschlagenen Malbergern endlich wieder einen Sieg einfahren.

Fußball-Rheinlandliga: Der Tabellenvierte will nach zwei Unentschieden in Folge in Malberg die volle Ernte einfahren.