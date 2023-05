Eisbachtaler A-Junioren: Zurück in der Regionalliga

Trainer Alexander Schraut war hinterher voll des Lobes: „Wir haben unsere Ordnung gegen den Ball und den Spielstil mit dem Ball leicht verändert. Die Mannschaft hat diesen Plan heute wieder von Anfang an prägnant und klar im Kopf umgesetzt. Das zeigt einmal mehr unsere enorme erarbeitete taktische Variabilität in der Mannschaft, mit der wir das Spiel bestimmen und den Gegner gezielt in unsere Richtung lenken können. Physisch und mental waren wir heute auf jeder Position absolut bereit für den Meistertitel und trotz Emotionen oft sehr klar in unseren Abläufen.“