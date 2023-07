Eisbachtaler Sportfreunde trauern um Hans-Werner Reifenscheidt

„Denn unser Leben wäre so leer ohne Bären“ – wohl kaum ein anderer Satz aus der Vereinshymne der Eisbachtaler Sportfreunde passt so gut zu Hans-Werner Reifenscheidt wie dieser. Der in Nentershausen aufgewachsene Familienvater stand zeit seines Lebens für Beständigkeit: Sowohl seinem Arbeitgeber als auch seinem Herzensverein, den Eisbachtalern, hielt er über Jahrzehnte die Treue. In guten, wie in schlechten Zeiten. Fast 65 Jahre aktives Vereinsmitglied bei den Sportfreunden und im Vorgängerverein, TuS Nentershausen, sowie mehrere Jahrzehnte Vorstandstätigkeit, darunter lange Jahre im geschäftsführenden Vorstand, zeigen deutlich, wo die sportliche Heimat von Hans-Werner Reifenscheidt lag.