Eisbachtaler U19 will in DFB-Pokal

Die U19 der Eisbären um Trainer Alexander Schraut (r.) hofft darauf, dass auch an Fronleichnam wieder zahlreiche Hände geschüttelt werden müssen für den Rheinland-Pokalgewinn, wie es hier nach der Meisterschaft in der Rheinlandliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Südwest zuletzt der Fall war. (© Andreas Egenolf)