Fußball: Doppelschläge sorgen für Entscheidungen

SVA Limburg - SV Erbach 4:1 (2:1): Limburg begann stark und ging bereits früh durch Furkan Simsek in Führung (3.). Erbach stand tief in der eigenen Hälfte und lauerte auf Konter. Jan Eric Bermbach traf zum Ausgleich (14.). In der Folge bestimmten die Gastgeber das Geschehen und belohnten sich kurz vor der Pause mit dem Führungstreffer durch Ali Kazerooni (42.). Auch nach der Pause blieb die Heimelf am Drücker, doch die Partie blieb ergebnistechnisch lange offen. Erst ein Doppelschlag durch Ferhat Kesmen (73.) und per Eigentor (79.) sorgte für die Entscheidung. "Ein verdienter Sieg für uns", freute sich Yavuz Karaagac, Trainer des SVA Limburg.