Fußballer trauern um Michael Hölzenbein (55)

Auch dem Tennissport frönte Michael Hölzenbein, der in Hundsangen mit seiner Frau Sandra und den beiden Söhnen Marvin und Robin lebte, von Kindesbeinen an bis zuletzt. Der Trauergottesdienst für Michael Hölzenbein wird bereits am Freitag, 10. März, um 14.30 Uhr in der Kirche St. Goar in Hundsangen gehalten. Gegen 15 Uhr findet die Beerdigung auf dem angrenzenden Friedhof statt. Im Sinne des Verstorbenen bittet die Familie darum, auf Trauerkleidung zu verzichten. Die erste Mannschaft der SG Hundsangen/Steinefrenz/Weroth, der Michael Hölzenbein eng verbunden war, hat die für Sonntag geplante Bezirksliga-Partie gegen Ellingen abgesagt.