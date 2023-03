Geraskins entscheidet Sechs-Punkte-Spiel

FC Waldbrunn II - SG Taunus 2:2 (2:1): Nach einer von Marvin Mendel vergebenen guten Torchance für Waldbrunn übernahm Taunus zunächst die Spielkontrolle, schaffte es aber nicht, in Führung zu gehen. Effektiver waren da die Gastgeber, die durch Luca Prohaska das 1:0 erzielten (37.). Somit war eine ereignisreiche Schlussphase der ersten Halbzeit eingeläutet. Die Gäste glichen durch Marcel Jung aus (40.), ehe Marvin Mendel die Heimelf erneut in Führung brachte (44.). Kurz nach dem Seitenwechsel war es Marcel Jung, der zum 2:2 traf (47.). In der Folge erarbeiteten sich beide Mannschaften noch die eine oder andere gute Torchance, doch weitere Treffer fielen nicht mehr. Am Ende ging das Unentschieden in Ordnung.