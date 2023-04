Hadamars Schicksal nach Ostern besiegelt?

Den gegnerischen Torwart irgendwie überwinden müssen Brooklyn Wölfinger (in Rot, links) und Mirko Dimter (rechts) mit dem SV Rot-Weiß Hadamar, wollen sie nicht in die Verbandsliga absteigen. In dieser Szene fliegt der Hanauer Keeper Fabian Juricic durch die Niederhadamarer Lüfte. (© Patrick Jahn)