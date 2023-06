Jetzt mischt auch der RSV Weyer mit

Im Hinspiel am Donnerstag hatten Jonathan Mink (l.) und Gianluca Cicatelli (r.) in dieser Szene zwar gegen Moritz Graw (M.) das Nachsehen, aber mit dem TuS Dietkirchen mit 2:1 beim FC Ederbergland die Oberhand behalten. Im Rückspiel am Sonntag genügt nun ein Remis, umins Entscheidungsspiel um den letzten freien Platz in der Hessenliga einzuziehen. Foto: Wilfried Hartmann (© Wilfried Hartmann)