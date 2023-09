Keine leichte Aufgabe für Spitzenreiter

Die Derbygegner der vergangenen Woche sind am Sonntag wieder auf unterschiedlichen Plätzen gefordert. Can Arslan (l.) will mit der SG Niedershausen/Obershausen die Tabellenführung gegen den SV Elz verteidigen, während Dmitri Wagner mit dem TuS Waldernbach bei der SG Kirberg/Ohren nicht leer ausgehen will. Foto: André Bethke