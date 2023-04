Kreisoberliga: Klarer Derbysieg im Kampf um Platz 2

SG Niedershausen/Obershausen - SG Selters 1:4 (0:1): Bereits früh näherten sich beide Mannschaften auf dem durch Platzwart Klaus-Dieter Baum nach der Schlammschlacht gegen die SG Taunus erstaunlich gut wieder hergerichteten Hybridrasenplatz in Niedershausen dem ersten Treffer an. Robin Schaffarz scheiterte nach einer Kombination über Valentin Croicu jedoch ebenso wie Tom Rieth per Kopf. Es entwickelte sich ein munteres Spiel. Zunächst hatte die einheimische Defensive alles im Griff, leistete sich dann aber im Spielaufbau am eigenen Strafraum einen folgenschweren Ballverlust, den Justin Wolter per Flachschuss in das Toreck zum 0:1 nutzte (33.). Nach der Pause münzte Selters die Überlegenheit in Tore um. So bauten Justin Wolter (53.) und Samuel Stähler (58.) den Vorsprung aus. Die Messe schien gelesen, doch Moritz Zipp sorgte mit dem Anschlusstreffer nochmal für Hoffnung bei der Heimelf (62.). Ein Konter, den Philipp Freppon erfolgreich abschloss, brachte die Entscheidung (82.). "Zu viele individuelle Fehler, vor allem im Spielaufbau, haben gegen effiziente und clevere Gegner für die verdiente Niederlage gesorgt. Für den erhofften Punktgewinn hat letztlich in allen Bereichen zu viel gefehlt", sagte Nico Zimmermann, Berichterstatter der SG Niedershausen/Obershausen, der Schiedsrichter Felix Schwarz eine gute Leistung attestierte.