Kreisoberliga: Moritz Zipps Siegtreffer bringt SGNO an Spitze zurück

TuS Waldernbach - SG Niedershausen/Obershausen 3:4 (2:1): Der Minutenzeiger war noch nicht einmal voll durchgelaufen, da setzte Bastian Vorländer den Ball nach einer Flanke per Direktabnahme gegen seinen Bruder Joel im gegnerischen Gehäuse zum 1:0 in die Maschen (1.). Die Gäste waren danach optisch überlegen, ohne aber zu Torchancen zu kommen. Stattdessen knallte Mario Erbach die Kugel per Distanzschuss zum 2:0 unter die Latte (21.). Can Arslan hätte wenig später den Anschlusstreffer erzielen können, brachte die Kugel in Bedrängnis per Kopf aus einem Meter aber nicht über die Linie. Kurz darauf staubte er dann aber zum 2:1 ab, nachdem der einheimische Keeper Juri Jusmann einen Kopfball von Florian Klaner noch von der Linie gekratzt hatte (27.). Kurz vor der Pause ließ Eugen Betke das 3:1 liegen. Dies gelang ihm nach der Pause, als er nach einer starken Kombination über Florian Dempewolf und Adrian Jukovic einnetzte (65.). Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, denn Moritz Zipp verkürzte nach einer starken Einzelleistung (70.). Die Schlussphase gehörte Niedershausen/Obershausen. Folgerichtig drehte das Team die Partie noch. Zunächst glich Florian Klaner aus (84.). Dann netzte Moritz Zipp zum Auswärtssieg ein (92.). Beim letzten Waldernbacher Vorstoß lenkte Gäste-Keeper Joel Vorländer den Ball bei einem Freistoß von Niklas Halle an die Torlatte. "Nach einem wilden Schlagabtausch, der eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, hatten die Gäste in der Schlussphase etwas mehr Körner", sagte TuS-Berichterstatter Florian Jäger.