Kreisoberliga: Waldbrunn II gibt rote Laterne an Gegner ab

LIMBURG-WEILBURG. In der Fußball-Kreisoberliga hat der FC Waldbrunn II das Kellerduell gegen die SG Oberlahn mit 3:1 gewonnen und dem besiegten Gegner die rote Laterne überreicht. Nach dem angekündigten Rückzug des Gruppenligisten SV Hadamar II zur nächsten Saison in die B-Liga muss aus der Kreisoberliga - Stand jetzt - nur der Tabellenletzte in die A-Liga absteigen. Dies ist aktuell die SG Oberlahn mit 26 Punkten. Der Tabellenvorletzte - aktuell der FC Waldbrunn II mit 28 Punkten - kann sich über die Relegation den Klassenerhalt sichern. Klar ist: Es bleibt weiter spannend, denn es sind einige Vereine noch lange nicht gerettet. Im Brechener Derby trennten sich die TSG Oberbrechen und der FCA Niederbrechen 1:1. Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten TuS Dietkirchen II und dem bereits als Meister feststehenden SV Mengerskirchen setzten sich die Gäste knapp mit 4:3 durch. Die Hessenliga-Reserve hat dennoch sehr gute Chancen auf die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga.