Meisterschaftsfavorit heißt RSV Würges

Der RSV Würges ist nach Meinung aller Vereinsverantwortlicher Titelkandidat Nr. 1 in der Kreisoberliga-Saison 2023/2024, was nicht zuletzt an den zahlreichen Neuzugängen für den Gesamtkader des Teams um das Trainerduo Hussen Harmouch (r.) und seinen Co. Serkan Akcakaya (l.) liegt: (hinten, v.l.) Stevan Petrovic, Maximilian Czorny, Theo Stahl, Armin Mohandespur, (Mitte, ab 2.v.l.) Marvin Kretschmann, Maximilian Klingebiel, Silas Diehl, Yves, Buschung, Pierre Roth, (vorne, v.l.) Niklas Schmidt, Maximilian Hirsch, Bennet Breunig, Lennox, Urban und Igor Apoleski.