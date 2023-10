Mildes Urteil

Der FC Waldbrunn und der Täter sind mit einem blauen Auge davongekommen. Mit einer Geldstrafe kann der Verein, mit dem Platzverbot der jugendliche Beschuldigte leben. In anderen, ähnlich gelagerten Fällen, hat es wesentlich härtere Urteile gegeben. Da hat sich insbesondere der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Heinz Schneider, den Ruf des „harten Richters“ erworben. So hatte er etwa sowohl die SG Niedershausen/Obershausen als auch die SG Merenberg mit jeweils drei Punkten Abzug und Geldstrafen abgeurteilt. Dennoch – und so sah es auch die Gerichtsbarkeit des Hessischen Fußball-Verbandes – stellt sich der Fall FC Waldbrunn etwas anders da. Der Verein kann sich bei Trainer Daniel Erbse bedanken, der unmittelbar, nachdem er die Situation während des Spiels erfasst hatte, zur Tat schritt und den identifizierten Rufer sowie die Gruppe Jugendlicher, die sich um ihn herum aufhielt, unverzüglich des Sportgeländes verwiesen hat. Zudem hat sich die Mannschaft in Form einer öffentlichen Stellungnahme geschlossen von dem Vorfall distanziert und sich bedingungslos zum Fair Play bekannt, wie es auch in dieser Zeitung zu lesen war. Der Mannschaft war wohl kein Vorwurf zu machen. Einen Ruf aus den Zuschauerreihen heraus kann kein Verein auf dieser Welt verhindern. Aber anschließendes sofortiges Handeln und transparentes Umgehen mit dem Vorfall sind unabdingbar. Von daher hat sich der FCWaldbrunn absolut vorbildlich verhalten und vor den entsprechenden Instanzen Ross und Reiter genannt. Auch wenn gegen solche unsäglichen Vorfälle kein Kraut gewachsen ist und keine vorsorglichen Maßnahmen möglich sind, gilt auf dem Sportplatz, wie überall in der Gesellschaft: Kein Zentimeter nach rechts – nirgendwo! Rassismus, Diskriminierung, Sexismus und Homophobie sind ekelhaft und unentschuldbar!