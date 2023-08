RSV Würges trauert um Ottmar „Otto“ Döring

Was viele nicht wissen: Als Neesbacher Bub war Ottmar Döring dank seines fußballerischen Talents über die B-Jugend aus Dehrn in der A-Jugend der Frankfurter Eintracht gelandet – Bernd Hölzenbein hatte da wohl seine Finger im Spiel gehabt. Später wechselte er zur Eintracht Glas-Chemie Wirges, wo er neun Jahre verbrachte und in der damaligen Oberliga Südwest spielte. Anschließend kam Ottmar Döring über die TSG Oberbrechen zurück nach Würges in die Landesliga Mitte. Hier war er im Mittelfeld ein Garant für überlegtes Spiel nach vorne und ging auch robust keinem Zweikampf aus dem Weg.