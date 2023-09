Stets bester Laune: Friedel Müller wird 70

Er ist eine Trainer- und Fußball-Legende. Seinen Namen bringen die Kenner der Szene vor allem mit dem RSVWürges in Verbindung. Kein Wunder, denn in seinen Glanzzeiten als aktiver Kicker trug er das Trikot der „Roten“. Legendär war seinerzeit sein Auftritt in der 3.DFB-Pokal-Runde, als der RSV mit 0:1 gegen den VfL Osnabrück, damals Tabellenführer der 2. Liga, ausschied. Als beim RSV Würges die Trainermisere ausbrach, verhalf er seinem „Herzensverein“ durch das erste schwierige Jahr in der Gruppenliga Wiesbaden und war maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Zuvor trainierte Friedel Müller den Verbandsligisten FC Dorndorf sowie Seite an Seite mit seinem guten Freund Thorsten Wörsdörfer die Eisbachtaler Sportfreunde.