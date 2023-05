SV Hadamar II zieht bis in B-Liga zurück

LIMBURG-WEILBURG. Paukenschlag im Fußballkreis Limburg-Weilburg: Der SV Rot-Weiß Hadamar hat Kreisfußballwart Marcus Kasteleiner schriftlich den freiwilligen Abstieg seiner zweiten Mannschaft in die B-Liga mitgeteilt. Eigentlich wäre die Hessenliga-Reserve aus der Gruppenliga in die Kreisoberliga abgestiegen. Für die abstiegsbedrohten Teams in den Fußball-Kreisligen Limburg-Weilburg ist das freilich eine gute Nachricht. Zudem gab der SV Hadamar bekannt, dass die dritte Mannschaft, aktuell auf einem Abstiegsplatz in Gruppe 1 der B-Liga, in der neuen Saison nicht mehr gemeldet wird.