Trauer um Fußballer Erkan Ekinci

Elz/Limburg-Offheim. Die Nachricht versetzte nicht nur den SV Elz, sondern auch den SC Offheim in einen Schockzustand: Ihr langjähriger aktiver Fußballer Erkan Ekinci ist am 15. August durch einen tragischen Verkehrsunfall in der Türkei ums Leben gekommen. „Mit großer Bestürzung haben wir die traurige Nachricht vom plötzlichen und tragischen Verlust unseres langjährigen Vereinsmitglieds Erkan Ekinci vernommen. Wir alle sind zutiefst betroffen und können kaum in Worte fassen, wie schmerzhaft dieser Verlust ist“, heißt es in der Kondolenz-Nachricht des SV Elz.