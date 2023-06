TuS Dietkirchen II bleibt Kreisoberligist

Ein Bild leider ohne Symbolcharakter: Patrick Schmitt (l.) behauptet den Ball gegen Timo Ott, der sich mit dem SV Wallrabenstein am Reckenforst letztlich klar mit 3:0 durchsetzte. Dennoch ist Dietkirchens II Spielertrainer zu recht verdammt stolz, auf das, was die Reservisten in dieser Saison erreicht haben. (© Patrick Han)