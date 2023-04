Volles Programm und interessante personelle Oster-Überraschungen

Oliver Bördner, Giuliano Kaiser, Jörg Springer und Manuel Böcher von der SG Taunus freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Sie haben die weiteren Weichen mit dem Trainer der 2. Mannschaft, Giuliano Kaiser, gestellt. Er war 2018 zur SG Taunus gekommen, trainierte die 2. Mannschaft, stieg gleich mit ihr in die B-Liga auf und fungiert als Co.-Trainer neben José Ferreira des Kreisoberliga-Team. Das soll auch 2023/24 so bleiben. (© SG Taunus)