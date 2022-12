„Nie getraut, den Schiri zu beleidigen”

Ich kann mir das zum einen nur durch die lange Zwangspause nach Corona erklären, weil das doch gerade mit den Jugendlichen einiges gemacht hat, zum anderen natürlich mit fehlendem Respekt in einigen Teilen dieser Generation.

Udo, kannst du dir diese Flut an roten Karten vor allem nach Beleidigungen erklären?

Was genau meinst du mit fehlendem Respekt?

Dazu ein Beispiel: Wenn wir früher auf der Straße im Dorf einem Älteren begegnet sind, haben wir gegrüßt. Heute gehen einige junge Leute an dir vor und beachten dich nicht mal. Da ist leider vieles verloren gegangen. Fairerweise muss ich zugeben, dass ich in meiner Jugendzeit, als es nur die Zeitstrafe ab, auch ab und zu mal draußen gestanden habe, weil ich gemeckert hatte. Im emotionalen Spiel Fußball kann das schon mal passieren. Aber ich hätte mich nie getraut, einen Schiedsrichter so zu beleidigen, wie es heute leider viel zu oft vorkommt.