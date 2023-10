Yacub Sucu entscheidet Spitzenspiel

Der TuS Drommershausen bejubelte bei Frickhofen II den dritten Sieg in Folge.

(bk). Die Sieger in den ersten Fußball-Wochenspielen heißen Zaza Weilburg und TuS Drommershausen in der B1-Liga sowie TuS Linter II in der C1-Liga.B-Liga, Gruppe 1SG...