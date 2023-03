Zwei interessante Personalien in der Kreisoberliga

Kenan Yesiltas (links) möchte mit dem VfR 07 Limburg II allzu gerne die Hoffnungen des RSV Weyer II auf einen Relegationsplatz zunichtemachen, während Hendrik Hohly (rechts) mit der FSG Dauborn/Neesbach die SG Merenberg auf Abstand halten will. (© Patrick Jahn)

Mit zwei besonderen Personalien startet die Fußball-Kreisoberliga in den 24. Spieltag, und auch in den A- bis C-Ligen geht’s am Wochenende zur Sache.