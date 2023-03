Bende hört beim FC Kombach auf

KOMBACH. Fußball-B-Ligist FC Kombach muss sich für die Saison 2023/24 nach einem neuen Trainer umschauen. Wie der Verein mitteilte, hat Coach Markus Bende "in einem offenen und vertrauensvoll geführten Gespräch" den Vorstand unterrichtet, dass er ab Sommer nicht mehr zu Verfügung stehen wird. Bende gab private Gründe für seinen Rückzug an. Der FC Kombach bedankt sich bei Bende für seine Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren. "Trotz Pandemie und den dadurch erschwerten Bedingungen hat Markus seinen Arbeit zu 100 Prozent mit Leidenschaft, Engagement und großer Identifikation mit dem Verein erfüllt", so Marcus Hilcz. In der letzten Saison stand der FCK zeitweise ganz oben in der Tabelle, verpasste es aber im Endspurt der, um den Aufstieg mitzuspielen und wurde Vierter. Aktuell ist das Bende-Team Sechster.