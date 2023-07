Der zurückgekehrte „Engel“ des VfB Marburg will hoch hinaus

Del-Angelo, Sie haben bei Hansa Rostock dritte Liga gespielt und sind im besten Fußballeralter. Warum haben Sie sich für einen Wechsel zum VfB Marburg entschieden, der zu diesem Zeitpunkt noch Sechstligist war?

Da gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens wollte ich ein bisschen weniger Aufwand für den Fußball betreiben, um mehr Zeit für meine Familie zu haben. Ich will das Nomadenleben als Fußballer nicht mehr führen. Dass ich nach der Arbeit nur kurz dazu komme, meine Kinder zu knuddeln und dann erst sehr spät wieder zu Hause bin, muss aufhören. Jetzt spare ich beispielsweise anderthalb Stunden Fahrtzeit. Und zweitens habe ich den Weg des VfB Marburg immer in meiner Karriere verfolgt. Dort ging es seit Jahren aufwärts. Ich hatte einige Angebote, aber der VfB und dessen Vorsitzender Thomas Pfeifer haben sich sehr um mich bemüht. Die sportliche Konzeption sagte mir zu. Eine lange Anlaufzeit war nicht nötig. Ich fühle mich hier im Verein und in der Gruppe sehr wohl.