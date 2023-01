Die frühen Vögel dürfen schnell ins Nest zurück

Für die acht Mannschaften, die noch ein Nachholspiel absolvieren müssen, soll die Winterpause am Sonntag, 26. Februar, zu Ende gehen. Darunter auch die SG Silberg/Eisenhausen, die als Gast des FSV Cappel Revanche für die 1:3-Heimniederlage im August nehmen will. Den 22. Spieltag eröffnet am Samstag, 4. März, die SG Versbachtal mit dem Heimspiel in Altenvers gegen die SG Rennertehausen/Battenfeld. Beim Auswärtsspiel in Battenfeld landete der Neuling mit 2:0 den ersten Sieg. Für den Gladenbacher SC steht tags drauf das Gastspiel bei den SF/Blau-Gelb Marburg II an. Gekickt wird am Zwetschenweg dann abends ab 17.45 Uhr.