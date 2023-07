Duell der Talentschmieden auf dem Lahnsportplatz

Die U19-Junioren des FSV Mainz 05 feierten am 23. April im Endspiel um die Deutsche Meisterschaften gegen Borussia Dortmund mit 4:2. Lovis Bierschenk durfte über sein Tor zum 1:0 jubeln. In Buchenau misst sich am Sonntag die nächste „Generation“ der beiden Talentschmieden. (© Sascha Kopp)