Fußball-A-Liga: Dennis Rakowski beschert VfL-Reserve ein 3:3

Die Biedenkopfer, die ihren Verbandsliga-Goalgetter Dennis Rakowski aufgeboten hatten, starteten mit Schwung ins Spiel und waren in der ersten Hälfte die stärkere Mannschaft. Es waren aber die Gäste, die mit der ersten Torchance in Führung gingen. Nach einem Freistoß von Johan Seipp schnappte sich dieser den Abpraller und lochte im zweiten Versuch ein (18.). Ein ganz wichtiger Mann beim VfL war selbstredend Dennis Rakowski. Der legte den Ball für Hussein El Issas Ausgleichstreffer (27.) auf und erzielte auch selber zwei schöne Treffer. In der 33. Minute schnibbelte er den Ball vom Strafraumeck in den Giebel, in der 56. Minute traf er mit links von der Strafraumkante. In der Folge drängte der VfL auf das 4:1. Aber Wommelshausen/Dernbach steckte nie auf und meldete sich mit einem 35-Meter-Treffer von Felix Heinze zurück (68.), der sah, dass VfL-Keeper Fabian Koch zu weit vor dem Tor stand. Nur drei Minuten später schlenzte wiederum Heinze das Leder zum Ausgleich in den Winkel. Und das durchaus verdient. In der nun ausgeglichenen Schlussphase hatten die Biedenkopfer Fans noch einmal den Torschrei auf den Lippen, als Jonathan Gaz nach Vorlage von Hasan Kurt nur knapp das 4:3 verpasste. Doch auch die Platzherren hatten noch Pech bei einem Pfostentreffer (89.).