Fußball-Gruppenliga: VfB Wetter will den Restart-Hattrick

Bei Wetters 1:0-Sieg gegen Oberes Edertal am Freitag vor einer Woche blieb Noah Drescher im Duell mit SG-Keeper Sebastian Wack zweimal zweiter Sieger. Zeigt sich der Toptorschütze des VfB am Sonntag in Bicken wieder treffsicherer? (© Jens Kaliske)