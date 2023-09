Fußball-Kreisoberliga: Starke Gladenbacher treffen erst spät.

Paul Weber hätte für Gladenbach in Wehrda früh auf die Siegerstraße bringen können, scheiterte allerdings zweimal an Wehdras Zerberus.

Paul Weber hätte für Gladenbach in Wehrda früh auf die Siegerstraße bringen können, scheiterte allerdings zweimal an Wehdras Zerberus.

Der GSC dominiert das Nachholspiel in Wehrda in der ersten Halbzeit klar, hat dann aber Glück, dass der FV nicht in Führung geht. Am Ende aber klappt’s mit Geschick und Cleverness.