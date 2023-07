Fußball-Kreispokal: Zuschauermagnet trifft auf Rekordsieger

In der Kreisliga B brach Meister Vatanspor Dautphe vergangene Saison alle Zuschauerrekorde. Auch am 2. August dürfte beim Achtelfinal-Spiel gegen Rekordpokalsieger FV Breidenbach jede Menge los sein. Gekickt wird dann aber nicht auf dem Festtagsgelände in Wolfgruben, sondern auf dem Hommertshäuser Hartplatz. (© Jens Schmidt)