Fußball-Verbandsliga: Bricht Breidenbach den Bann der 13?

Vor einem Monat gelang Nicolai Herrrmann (links) mit Breidenbach gegen Waldgirmes II (rechts Fabian Bräuer) der letzte Sieg. Der FV braucht in Hornau dringend einen Dreier um die Abstiegszone zu verlassen.

Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga steht der mit 13 Punkten bestückte Tabellen-13. in Hornau unter Druck. Die Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg treten beim FC Ederbergland an.