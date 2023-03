Fußball-Verbandsliga: Wachsen dem VfL tatsächlich Flügel?

Maximilian Muth packte mit seinem späten Treffer zum 3:1 den Sieg des VfL Biedenkopf gegen Waldgirmes in trockene Tücher. Schlägt der künftige Blau-Gelb-Kicker auch in Ellar zur? Foto: Jens Kaliske (© Jens Kaliske)

Maximilian Muth packte mit seinem späten Treffer zum 3:1 den Sieg des VfL Biedenkopf gegen Waldgirmes in trockene Tücher. Schlägt der künftige Blau-Gelb-Kicker auch in Ellar zur? Foto: Jens Kaliske (© Jens Kaliske)

Im schier aussichtslosen Kampf gegen den Abstieg helfen Biedenkopf nur noch Siege. Am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Waldbrunn in Ellar soll schon mal der zweite in Folge her.