Matthias Pape glaubt an die Strahlkraft des VfB Marburg

Matthias, wie haben Sie das Spiel gegen Niedernhausen erlebt? Wir waren uns der Bedeutung der Partie natürlich bewusst. Wir wollten den Aufstieg an diesem Tag unbedingt unter Dach und Fach bringen. Aber wir hatten Respekt. Niedernhausen ist keine schlechte Mannschaft und hat, auch wenn der Tabellenstand etwas anderes aussagt, viel Qualität im Kader. Trotzdem hatte ich von Beginn an ein gutes Gefühl. Wir waren alle sehr konzentriert und hatten Vertrauen in die eigene Leistung. Wir haben vielleicht nicht unseren schönsten Fußball gespielt, aber im Laufe der Begegnung den Druck auf den Gegner immer mehr erhöht, und es war klar, dass wir unsere Tore machen.

War der Aufstieg vor der Saison das ausgerufene Ziel? Wir wussten, dass wir eine starke Mannschaft haben und eine gute Rolle spielen können. Aber ein Aufstieg zu planen, ist immer schwer. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Hast du Verletzungspech, kann es ganz schnell vorbei sein. Was auch nicht vergessen werden darf: Wir wussten zwar, dass wir die nötige Qualität im Kader haben, aber auch komplett unterschiedliche Charaktere sind. Das muss erstmal alles passen. Aber das war bei uns der Fall. Die Spieler, die schon lange dabei sind, haben die Neuen an die Hand genommen. Es hat sich ein Kern gebildet, der auch außerhalb des Feldes viel zusammen unternimmt. Wir hatten den Aufstieg jedoch nach außen nie groß kommuniziert. Aber im Winter, als wir schon auf Rang eins standen, haben wir uns gesagt, dass wir das nun durchziehen wollen. Dass dann im Winter Timo Cecen kam (von Eintracht Stadtallendorf, Anm. d. Red.), hat uns dann bei diesem Ziel noch mehr geholfen. Er ist für mich einer der besten Fußballer in Mittelhessen.