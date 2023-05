Stößt FV 09 den VfL zurück in die Gruppenliga?

Johannes Damm setzt im Hinspiel zu jenem Kopfball an, der dem VfL Biedenkopf in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich beschert. Über dieses Ergebnis dürften am Sonntag die Breidenbacher jubeln und ihre Gäste müssten Abstiegstränen vergießen. Foto: Jens Schmidt (© Jens Schmidt)