Trainer Jauernick schwärmt von seinem Blau-Gelb Marburg

Herr Jauernick, Sie wurden in der abgelaufenen Saison mit den SF/BG Marburg Dritter. Ihr Team erzielte sensationelle 101 Treffer und stellte mit Sascha Huhn den Torschützenkönig. Kann die Vergabe von Direktaufstieg und Relegationsplatz nur über Ihre Mannschaft laufen? Da gibt es leider keinen Automatismus, weil die Liga in der Spitze stärker und ausgeglichener geworden ist. Ich sehe vorne fünf, sechs Teams, die sich nicht viel an Qualität nehmen. Da geht es ganz, ganz eng zu, aber klar ist auch, dass es unser Anspruch ist, im vorderen Drittel anzukommen. Das Schöne bei uns ist, dass wir uns keinen Druck machen und von Vereinsseite aus auch keinen Druck bekommen. Mit der Hessenliga würden wir uns überhaupt erst dann beschäftigen, wenn das irgendwann einmal kurz bevor stünde. Meine Mannschaft jedenfalls ist unheimlich heiß auf die neue Saison. Die Jungs sind total hungrig, aber bis die Zugänge so richtig bei uns im System drin sind, kann es schon noch ein bisschen dauern

In der Vorsaison profitierten Sie erheblich von der guten Jugendarbeit im Verein. Sie warfen sieben, acht Leute aus dem Nachwuchs ins Team und hielten das sportliche Niveau fast problemlos. Ist das in der neuen Saison angesichts der stabilen Konkurrenz in der Liga überhaupt noch möglich? Ja, das ist es! Wir müssen die jungen Leute ja reinwerfen. Dazu haben wir sie ja auch geholt und ausgebildet. Und wir haben Geduld mit ihnen. Bieten sie sich durch Leistung in Training und Wettkampf an, dann sind sie im Team. Das ist unser Weg. Unabhängig von der Tabellenkonstellation. Dem fühlen wir uns kraft unserer Philosophie verpflichtet. Ganz ohne erfahrene Führungsspieler geht es aber auch bei uns nicht.

Auf die Jugend zu setzen, ist aber klassenunabhängig meistens keine Philosophie, sondern sehr oft dem geschuldet, dass nicht genug Geld für Topspieler da ist. Was würde bei Blau-Gelb passieren, wenn morgen ein Sponsor kommt, der Ihren Verein so ausstattet, dass ein Hessenligaaufstieg ein Kinderspiel wäre? Wir würden uns gegen einen solchen Förderer natürlich nicht wehren, aber wir würden den Weg nach oben ganz sicher nachhaltig aufbauen. Unser Verein muss mit seiner Infrastruktur mitwachsen. Für alles andere wären Sascha Nahrgang und ich die falschen Leute. Die Planungen für das neue Klubheim sind in vollem Gange, aber alles das muss organisch reifen und Hand in Hand mit der sportlichen Entwicklung gehen. Verrückte Dinge sind mit uns nicht zu machen.

Sie sind gemeinsam mit Sascha Nahrgang nicht nur Trainer, sondern auch Sportlicher Leiter. Das ist eine in Mittelhessen noch immer ungewöhnliche Konstellation. Wo liegen für ihren Verein darin die Vorteile? Wir bekommen vom Verein ein Budget vorgegeben, in dessen Rahmen wir uns vollkommen selbständig bewegen können. Das erleichtert die Gespräche mit den Zugängen und dem bestehenden Kader in erster und zweiter Mannschaft. Wir sind schnell und flexibel, haben aber auch die Verantwortung zu tragen. Dieses Konzept passt perfekt zu uns, selbst wenn das manchmal an eine Art Puzzlespiel erinnert.