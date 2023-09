VfB Marburg lässt eine knappe Halbzeitführung sausen

Da ist noch alles gut für den VfB Marburg: Robin Traut freut sich über das 1:0 gegen Hanau, am Ende heißt es 2:3 aus Sicht der Lahnstädter.

Der Fußball-Hessenligist aus der Universitätsstadt geht in Durchgang eins zweimal in Front. Um am Ende doch gegen den SC 1960 Hanau den Kürzeren zu ziehen.