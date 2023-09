VfL Biedenkopfs Trainer traut seinen Jungs alles zu

Biedenkopfs Enis Sadikovic (M.) behauptet am Mittwoch beim 4:0-Erfolg gegen die SG Oberes Edertal den Ball gegen das lange Bein des langen Yannik Blank (rechts). Samstag gastiert der VfL beim SV Emsdorf.

Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf gastiert am Samstag im Kreisderby beim Aufsteiger SV Emsdorf. Coach Vladi Kovacevic will an die Leistung von Mittwoch anknüpfen.