2006 bis 2022: Lionel Messis Weltmeisterschaften

So nah kam Messi dem WM-Titel bis dahin nie. Mittlerweile führt er die Mannschaft als Kapitän an. Er trifft gleich im Auftaktspiel gegen Bosnien (2:1), drei weitere Tore folgen. Aber alle in der Gruppenphase. Über die Schweiz (1:0 nach Verlängerung), Belgien (1:0) und die Niederlande erst im Elfmeterschießen führt der Weg ins Finale. In Rio de Janeiro wird der WM-Traum von der DFB-Auswahl jäh beendet. Mario Götze trifft in der Verlängerung, Messi bleibt nur der zweite Platz.