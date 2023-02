267 Tore für Tottenham Hotspur: Harry Kane feiert Torrekord

London (dpa) - . Antonio Conte griff auf dem Krankenlager zum Telefon. Der Trainer von Tottenham Hotspur, der wegen einer Gallenblasen-Operation außer Gefecht gesetzt ist, rief in der Umkleidekabine an und gratulierte Harry Kane zum Torrekord. „Du hast mich stolz gemacht“, sagte der Italiener am Handy, wie in einem bei Sky Sports veröffentlichten Video zu hören und zu sehen ist.