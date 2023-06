3. Fußball-Liga: Weniger Spiele im Free-TV

Die Vereinbarung umfasse zwei Livespiel-Übertragungen an jedem Samstag-Spieltag, heißt es in einer ARD-Mitteilung am Dienstag. „Unsere Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sichert weiterhin eine umfangreiche frei empfangbare Live-Berichterstattung von der 3. Liga“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.