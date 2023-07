32 Teams in zehn Stadien: Was zur Frauen-WM wichtig ist

Die WM-Spiele finden in insgesamt zehn Stadien statt, sechs stehen in Australien, vier in Neuseeland. Im neuseeländischen Auckland wird die WM zwischen den Gastgeberinnen und Norwegen am 20. Juli im Eden Park vor bis zu 50 000 Fans eröffnet (09.00 MESZ/ARD). Die Australierinnen treten danach gegen Norwegen im Australia-Stadion in Sydney an (12.00 MESZ/ARD). Einst für Olympia 2000 errichtet, werden hier auch ein Halbfinale und das Finale stattfinden. 83.500 Fans finden im Australia-Stadion Platz, mehr als in jeder anderen WM-Arena. Die wenigsten Zuschauer passen ins Hindmarsh-Stadion in Adelaide. Es hat ein Fassungsvermögen von 18.500 Fans.