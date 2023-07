3,89 Millionen Euro: FC Bayern auf Platz drei bei WM-Geld

Für insgesamt 837 WM-Spieler zahlt die FIFA insgesamt 209 Millionen US-Dollar an die Vereine. (© Mike Egerton/Press Association/dpa)

Für insgesamt 837 WM-Spieler zahlt die FIFA insgesamt 209 Millionen US-Dollar an die Vereine. (© Mike Egerton/Press Association/dpa)

Die FIFA zahlt 209 Millionen US-Dollar an die Clubs für die Abstellung ihrer Spieler bei der Katar-WM. Manchester City bekommt am meisten. In Deutschland rangieren die Bayern...