40 Jahre alter Pepe gewinnt erneut den Pokal mit Porto

In einem hitzigen Finale gegen den SC Braga setzte sich der Kapitän mit Porto mit 2:0 (0:0) durch. Ein Eigentor von André Horta (53. Minute) sowie ein Treffer von Otávio (81.) sorgten für Portos Titelverteidigung. Zwischenzeitlich hatte der neue und alte Pokalsieger in Unterzahl gespielt, weil der Ex-Leverkusener Wendell nach grobem Foulspiel (62.) Rot gesehen hatte. In der 79. Minute wurde dann auch Bragas Sikou Niakaté wegen einer Notbremse vom Platz gestellt.