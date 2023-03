998. Länderspiel: 75. Einsatz für Kimmich - Werners 25. Tor?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru ihr 998. Länderspiel. In der Bilanz stehen 577 Siege, 207 Unentschieden und 213 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2246:1171 Tore. Nach der Partie gegen Belgien am kommenden Dienstag in Köln steht im Juni das 1000. Länderspiel statt. Es soll nach den Vorstellungen des DFB in Bremen gegen die Ukraine ausgetragen werden.