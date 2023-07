Ajax-Ikone Van der Sar weiter auf Intensivstation

Ajax hatte am Freitag mitgeteilt, dass Van der Sar eine Gehirnblutung erlitten habe und sich auf der Intensivstation befinde. Wie die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete, wurde der frühere Weltklasse-Torhüter während eines Urlaubs in Kroatien von der Gehirnblutung getroffen. Von einer kroatischen Insel aus sei er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.