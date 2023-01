Alle loben Retter Rudi: Völler auf dem Sprung zum DFB

„Schauen wir mal“, antwortete Völler zwar auf die Frage, ob im Anschluss an die kommende Task-Force-Sitzung an diesem Donnerstag Vollzug gemeldet werde. Der frühere Nationalspieler und DFB-Teamchef gilt aber als absolute Wunschlösung bei der Suche nach Nachfolgern für DFB-Direktor Oliver Bierhoff - zumindest für den fan-nahen, öffentlichkeitswirksamen Teil ganz eng dran an der DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick, die bei der WM in Katar dramatisch früh gescheitert war.