Ancelotti soll neuer Nationaltrainer Brasiliens werden

Ancelottis Vertrag in Madrid läuft noch bis nächstes Jahr. Rechtlich gesehen könne er daher bis Januar 2024 - sechs Monate vor Ablauf des Kontrakts - nicht beim CBF unterschreiben. Der brasilianische Verband gehe jedoch davon aus, bereits Garantien für die Verpflichtung des Star-Trainers zu haben. So werde Ancelotti jemanden in Europa benennen, um den Übergang bei der Seleção zusammen mit Interimscoach Ramon Menezes bis zu seiner Ankunft in Brasilien zu gestalten. Im Gespräch sei dafür sein Sohn Davide Ancelotti (33) gewesen, der seinem Vater bereits bei den „Königlichen“ assistiert. Diese Option sei jedoch verworfen worden. Ancelotti werde Real Madrid im Januar über seine Pläne informieren, hieß es weiter.